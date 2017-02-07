На Украине ликвидировали вузы Крыма и Донбасса

Публикации за 07.02.17

На Украине аннулировали лицензии вузов расположенных на неподконтрольных Киеву территориях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, министерство образования и науки Украины, по совету аккредитационной комиссии, приняло решение об аннулировании лицензий высших учебных заведений в Крыму и Севастополе, Донецкой и Луганской областях. В ведомстве отметили, что за последние годы только из Донбасса на Украину было перенесено два десятка вузов. В прошлом году на базе этих и других уполномоченных учебных заведений начали деятельность 40 образовательных центров «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», куда в ходе вступительной кампании обратилось чуть более трех тысяч абитуриентов.

Эксперты отмечают, что ликвидация от вузов звучит, как признание: Крым – Россия, а от Донбасса попросту отказались.

Напомним, в сентябре прошлого года на Украине начал работу клон Таврического национального университета, который «по решению» киевских властей переехал из Крыма. Правда, выяснилось, что к началу учебного года у фейкового вуза не оказалось ни аудиторий, ни общежития.

Белогорск, Анастасия Зук

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