Крематорий в Ялте будет оснащен антивзрывным оборудованием

Публикации за 07.02.17

Строительство крематория в Ялте закончат уже к лету текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оборудование для сжигания тел умерших привезут из Китая. По заверениям представителей фирмы, заказанная техника, благодаря специальным очистным системам, позволит сделать крематорий в Ялте вторым в России по уровню бережного отношения к экологии.

Первый, для строительства которого использовалась немецкая техника, расположен в Волгограде в 70 метрах от жилых домов, и «наносит вред окружающей среде меньше, чем проехавший мимо него автомобиль».

«Мы специально с техническим директором ездили в Китай, для того чтобы лично посмотреть печи, ознакомится с принципом их работы. И когда мы увидели, что сделали китайцы, то сразу заключили с ними договор о поставках оборудования для всей России и стран СНГ. И самая первая печь появится именно в крематории Ялты», – заявил Михаил Ремез, генеральный директор «Национальной мемориальной компании» – организации, которая занимается строительством крематория в рамках инвестпроекта, одобренного в феврале 2016 года крымским правительством.

Примечательно, что к крематорию инвесторы купили и специальный сканер, который позволит обезопасить оборудорвание. В частности, прибор позволит выявлять кардиостимуляторы, взрывающиеся при попадании в печь – их будут удалять перед кремацией.

Ялта, Леонид Маковецкий

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