Квартиры для депортированных в Белогорском районе достались перекупщику

Публикации за 07.02.17

Квартиры, предназначенные для депортированных в Белогорском районе, выкупила для перепродажи коммерческая фирма. Как передает корреспондент РИА «Новый День», правоохранительные органы проводят разбирательство и уже возбудили уголовное дело.

Информацию по данному случаю озвучили в ходе выездного заседания Совета министров в Белогорском районе.

«Люди просили обратить внимание на отдел межнациональных отношений Белогорского района и провести проверку по приобретению жилья для депортированных», – сообщила районе вице-премьер правительства республики Лариса Опанасюк.

Выяснилось, что в полиции о факте продажи узнали еще в прошлом году.

«Каким-то образом – разумеется, случайно – квартиры, которые шли по программе для депортированных, купила какая-то фирма, тут же выставила их на продажу по двойной цене. На Даже не надо присматриваться – обыкновенный сговор для решения своих личных вопросов», – резюмировал глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году республиканские власти столкнулись с тем, что в ряде регионов цены на жилье оказались достаточно высокими, и квартиры для депортированных приобрести не удалось. Поэтому чиновниками принималось решение о возвращении в бюджет выделенных средств.

По информации Госкомнаца, по состоянию на октябрь 2016 года, Белогорскому району для приобретения жилья для депортированных было направлено 10 миллионов рублей.

Белогорский район, Леонид Маковецкий

Белогорский район. Другие новости 07.02.17

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