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Крым

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Публикации за 07.02.17

Обещанного три года ждут: круглосуточная подача воды в Белогорском районе будет, но нескоро

Обещанного три года ждут: круглосуточная подача воды в Белогорском районе будет, но нескоро

Проблему с водоснабжение в Белогорском районе Крыма решат только к концу 2019 года.

Как передает корреспондент РИА , в настоящее время в 10 населенных пунктах района подача воды осуществляется круглосуточно, в 52 – подвозится по графику, в 18 селах – централизованное водоснабжение отсутствует. «По последним 18 пунктам есть план передачи в «Воду Крыма», и мы его выполняем совместно с Белогорской администрацией. По остальным населенным пунктам проводится работа по модернизации сети водоснабжения, ведутся работы по строительству и ремонту сети водоснабжения. Это позволит к концу 2019 года полностью привести водоснабжение в Белогорском районе в нормативное состояние и без подвоза воды», – сообщил в ходе выездного заседания Совмина республики министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов.

Между тем, в Роспотребнадзоре отмечают, что процедура передачи водоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций в ГУП «Вода Крыма» тянется с 2014 года. Что сказывается на качестве воды, потребляемой жителями района. «Существует проблема проведения производственно-лабораторного контроля на территории Белогорского района: он практически не проводится, что крайне опасно в условиях режимной подачи водоснабжения. Это наихудшая ситуация на сегодняшний день из всех территорий Крыма по ведомственному контролю. Это же касается и состояния зон санитарной охраны водных источников, которую мелкие ресурсоснабжающие организации, во-первых, не установили, во-вторых, не приводят в надлежащее состояние. Возрастающие штрафы также не меняют ситуацию», – заявила глава Роспотребнадзора Крыма Наталья Пеньковская.

Отметим, по плану капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения на 2017 год в Крыму заложено 15 млн рублей, на 2018 год – 187 млн рублей, на 2019 год – 831 млн рублей.

Белогорск, Анастасия Зук

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