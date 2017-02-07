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Крым

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Публикации за 07.02.17

Стоимость проезда в симферопольских маршрутках может вырасти до 16 рублей

Стоимость проезда в симферопольских маршрутках может вырасти до 16 рублей

В Симферополе собираются ввести нерегулируемый тариф на проезд в маршрутках.

Как передает корреспондент РИА , 6 марта в крымской столице запланировано проведение конкурса на определение перевозчиков, которые будут работать по нерегулируемому тарифу. Всего на конкурс будет выставлено 25 из 50 маршрутов.

Нововведение может ударить по карманам жителей столицы, так как за счет плавающего тарифа, перевозчики смогут увеличить стоимость проезда с 13 до 16 рублей. При этом глава администрации Геннадий Бахарев отметил, что введение нерегулируемого тарифа не отразится на льготных категориях граждан: прерогативы будут сохранены.

Между тем, симферопольские перевозчики льготников не жалуют. Так, несколько дней назад водитель одной из маршруток закрыл дверь буквально перед носом инвалида, оставив мужчину без шапки – головной убор зажало створками автобуса. Возмущенным пассажирам маршруточник заявил, что возить льготников не собирается.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 07.02.17

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