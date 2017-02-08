Командовать «парадом» будет Крым: УФСПП Севастополя собираются лишить самостоятельности

Публикации за 08.02.17

Министерство юстиции России намерено объединить управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Республике Крым и Севастополю. Текст соответствующего приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», действующие подразделения службы судебных приставов в РК и Севастополе были созданы в 2014 году после присоединения полуострова к России. В Крыму УФССП включает 25 подразделений со штатной численностью 875 человек. В Севастополе в аппарате и 7 структурных подразделениях УФССП работает 228 человек, на аппарат управления приходится более 16% сотрудников.

Объединить два управления предлагается в целях экономии: число сотрудников, согласно проекту, должно составить 1 тысячу 51. Под сокращение попадут часть аппарата УФССП по Севастополю, специализированный отдел оперативного дежурства и межрайонный отдел судебных приставов. За счет сокращения 176 сотрудников, снижения трат на содержание аппарата и помещений предполагается уменьшить ежегодные расходы на 650 тысяч рублей, высвободившиеся штатные единицы позволят ввести должности «судебный пристав по ОУПДС» и «судебный пристав-исполнитель» в других территориальных органах ФССП России. Экономия по расходам на содержание зданий и помещений будет направлена на покрытие дефицита по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов.

Отметим, в УФССП по Севастополю в январе 2016 года сменилось руководство: Ибрагима Гобеева перевели в Москву, а исполнять обязанности главного судебного пристава поручили Эдуарду Талпы – на сегодняшний день он так и находится в статусе и.о.

Если объединение произойдет, в Севастополе вообще не будет главного судебного пристава – аппарат укрупненного управления планируется разместить в Симферополе.

Напомним, весной 2016 года в России вновь активизировалась дискуссия относительно укрупнения и объединения регионов: спикер верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко заявила, что некоторые из субъектов Федерации «в силу объективных причин нежизнеспособны самостоятельно». Средин рассматриваемых был вариант объединения РК и Севастополя. Осенью «всплыл» проект объединенного правительства. А чуть ранее полуостров лишился статуса федерального округа, и оба субъекта федерации вошли в состав ЮФО.

Симферополь, Лиана Макоба

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