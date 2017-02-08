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Крым

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Публикации за 08.02.17

Эк, куда занесло: крымчанин попался на браконьерстве у берегов Камчатки

Эк, куда занесло: крымчанин попался на браконьерстве у берегов Камчатки

Житель Крыма стал фигурантом уголовного дела за браконьерство у берегов Камчатки.

Как передает корреспондент РИА , в конце января в Беринговом море патрульный самолет береговой охраны США заметил подозрительное судно. Информация была передана в пограничное управление ФСБ России. Камчатские пограничники отправили «на разведку» патрульный самолет АН-24. Спецборт обнаружил в море судно без опознавательных знаков, которое не отображалось в системе спутникового мониторинга. Экипаж на радиозапросы не отвечал.

К нарушителю направился патрульный корабль «Аскольд Пынько». Завидев пограничников, судно сменило курс и попыталось скрыться. После часовой погони осмотровая группа смогла подняться на борт.

«Выяснилось, что в экипаж входили 20 граждан России и Украины, капитан является жителем Крыма. Бывшее судно-тунцелов оборудовано для перегрузки и транспортировки краба в живом виде. В трюмах судна находилось более 30 тонн живого синего краба. Весь улов был выпущен в естественную среду обитания, а браконьерское судно отправлено в Авачинскую бухту в порт Петропавловска-Камчатского для дальнейшего разбирательства», – цитирует ИА «Кам 24» представителей краевого погрануправления ФСБ России.

Как оказалось, судно «Вириле» зарегистрировано в Белизе и принадлежит компании «Норд Карго Сервис С.А.». Капитан «Вириле» не оформил промысловую и судовую документацию, обошел морские контрольные пункты, не отправлял донесения в контролирующие органы. Иными словами, судно промышляло в исключительной экономической зоне РФ незаконно.

Ущерб, нанесенный экипажем краболова водным биоресурсам России, превышает 5,5 млн рублей.

Сейчас судно находится в акватории Авачинской губы. Экипаж находится на борту. Капитану инкриминируется разработка природных ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации, проводимая без соответствующего разрешения (статья 253 УК РФ). 54-летнему крымчанину грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет. При этом мужчина может лишиться права занимать определенные должности или вообще заниматься промысловой деятельностью в течение 3 лет.

Петропавловск-Камчатский, Варвара Бурлакова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 08.02.17

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