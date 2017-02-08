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Крым

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Публикации за 08.02.17

В тюрьму за 500 рублей: симферополец украл камеру наблюдения из училища

В тюрьму за 500 рублей: симферополец украл камеру наблюдения из училища

В Симферополе сотрудники полиции задержали вора, похитившего камеру видеонаблюдения прямо с фасада одного из городских учебных заведений среднего профессионального образования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», камера на фасаде оказалась не единственной, и преступника удалось опознать. Вором оказался 29-летнй грузчик, уже несколько раз судимый за подобные преступления. Украденную технику он успел продать неизвестному мужчине за 500 рублей, а деньги потратил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража). Максимальное наказание, предусмотренное законом по этой статье, – лишение свободы сроком до двух лет.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 08.02.17

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