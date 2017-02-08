В тюрьму за 500 рублей: симферополец украл камеру наблюдения из училища

Публикации за 08.02.17

В Симферополе сотрудники полиции задержали вора, похитившего камеру видеонаблюдения прямо с фасада одного из городских учебных заведений среднего профессионального образования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», камера на фасаде оказалась не единственной, и преступника удалось опознать. Вором оказался 29-летнй грузчик, уже несколько раз судимый за подобные преступления. Украденную технику он успел продать неизвестному мужчине за 500 рублей, а деньги потратил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража). Максимальное наказание, предусмотренное законом по этой статье, – лишение свободы сроком до двух лет.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 08.02.17

Эк, куда занесло: крымчанин попался на браконьерстве у берегов Камчатки. / В Донецке в результате теракта убит командир батальона «Сомали» Михаил Толстых. / Чуркину понравилось, как Никки Хейли ругает Россию за Крым. Не то что эта.... Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»