В Севастополе из маршрутки на полном ходу выбросило пассажира (ВИДЕО)

В Севастополе девушка выпала на проезжую часть из маршрутного такси.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером возле остановки «Студгородок». Девушка села в маршрутное такси, но как только машина отъехала от остановки, задние двери автомобиля открылись, и пассажирка выпала на дорогу. Пострадавшая смогла самостоятельно подняться и вернуться на остановку. Как выяснилось позже, она получила черепно-мозговую травму и перелом ключицы.
«Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано, протокол составлен», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД. Однако, что именно стало причиной происшествия, не прокомментировали.
Между тем, очевидцы сообщают, что задние двери не были хорошо заблокированы. «Она не прислонялась!!! Она продвигалась в проходе к месту, чтобы сесть. Водитель газанул, и ее инерцией выкинуло в задние двери», – написала одна из пассажирок той самой маршрутки.
Горожане утверждают, что подобные случаи в Севастополе – не редкость: «Пару недель назад таким образом выпал мальчик», – сообщают в соцсетях. .
Севастополь, Анастасия Зук
Севастополь. Другие новости 08.02.17
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