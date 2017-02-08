ФАС проверит тарифы «Крымских портов» / Антимонопольное ведомство усомнилось в экономической обоснованности тарифов.

Публикации за 08.02.17

Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности тарифов ГУП РК «Крымские морские порты» и ГУП Севастополя «Севастопольский морской порт» за 2 года.

Как передаёт корреспондент «Новый День», сотрудники регионального управления российского антимонопольного ведомства подозревают «Крымские морские порты» в нарушении законодательства. Антимонопольщики установили, что предприятие передало своё имущество в аренду оператору Керченской паромной переправы – ООО «Морская дирекция» без проведения конкурса на право заключения договора.

Передача прошла на основании другого документа – договора на оказание услуг по стоянке и формированию партий транспортных средств.

«В результате указанных действий ГУП «Крымские морские порты» может недополучать прибыль, что приводит к повышению тарифов на портовые услуги и, соответственно, влияет на конечную стоимость товаров для потребителей в Республике Крым и Севастополе», – отмечают в ведомстве.

Крымское УФАС также потребовало от региональных министерств транспорта и имущественных отношений прекратить бездействие и начать полноценную работу по контролю за распоряжением имуществом, находящимся в собственности республики.

Напомним, что ГУП «Крымские морские порты» создано в 2014 году и находится в ведении Минтранса. В структуру предприятия входят: «Керченский торговый порт», «Керченский рыбный порт», «Феодосийский торговый порт», «Ялтинский торговый порт», «Евпаторийский торговый порт», «Керченская паромная переправа», «Госгидрография» и «Порт-Терминал».

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 08.02.17

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