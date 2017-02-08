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Крым

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Публикации за 08.02.17

В Феодосии некто собирается заняться нефтепереработкой, чиновники клянутся, что не в курсе / Но общественные слушания уже назначены

В Феодосии некто собирается заняться нефтепереработкой, чиновники клянутся, что не в курсе Но общественные слушания уже назначены

В Крыму собираются обсудить анонимный проект нефтеперерабатывающего комплекса. Осчастливить подобным объектом собираются Феодосию, но горожане об этом еще не знают и рискуют узнать только в момент начала строительства.

Как передает корреспондент РИА , на 27 февраля в Феодосии назначены публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории нефтеперерабатывающего комплекса (установка вакуумной перегонки мазута для получения сырья каталитического или гидрокрекинга) в районе Ближние Камыши.

Объявление об этом размещено на официальном сайте Совмина Крыма. К нему приложены постановление Феодосийского горсовета и 12 схем участка площадью 4,9 га.

РИА попыталось выяснить, кто инициатор строительства комплекса, каковы суммы предполагаемых инвестиций? Самый интересный вопрос – откуда возьмется сырье (мазут)? Обсуждаемый земельный участок находится не в порту, а достаточно далеко от моря, значит, речь идет не о доставке танкерами: будут гнать цистернами по Керченскому мосту или через пролив перебросят нефтепровод? Или появилась перспектива резкого увеличения собственной добычи нефти?

Но оказалось, что ни в министерстве топлива и энергетики, ни в министерстве экономического развития об инвестиционном проекте в Ближних Камышах ничего не знают. Интересно, что и в администрации Феодосии не удалось найти того, кто давал объявление о слушаниях и размещал многочисленные схемы.

В реестре инвестпроектов, реализуемых в Крыму, переработки мазута тоже нет. Единственное, что удалось выяснить определенно – проект не связан с существующей Феодосийской нефтебазой.

Напомним, в 2005 году премьер-министр Украины Юлия Тимошенко уже предлагала создать нефтеперерабатывающий завод на базе Феодосийского предприятия по обеспечению нефтепродуктами, тогда идея не нашла поддержки феодосийцев. Правда, и

эксперты назвали тот проект нереализуемым – в основном по причине дороговизны доставки нефти.

Отметим, что жители Феодосии довольно болезненно реагируют на подобные проекты: им бы хотелось развивать на своей территории туризм, а наличие промышленных объектов отрицательно сказывается на имидже региона. Так, в 2010 году по поводу феодосийцы активно высказывались против проекта строительства зернового терминала, хотя его предлагалось вынести далеко в море. Сейчас в социальных сетях разворачивается обсуждение проекта предприятия «Юггидрострой» – реализации в порту транспортно-технической схемы перегрузки и хранения цемента с применением пневмотранспортной установки. Преобладают негативные отзывы о проекте: горожане опасаются, что курортный город припорошит цементной пылью.

Возможно, именно поэтому и не удалось найти концов в истории со слушаниями по нефтеперерабатывающему комплексу – организаторы явно не заинтересованы в огласке.

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Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 08.02.17

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