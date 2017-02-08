Заработали на собаках: в Евпатории присвоили 100 тысяч рублей, выделенных на отлов бездомных животных

Публикации за 08.02.17

В Евпатории деньги, выделенные на отлов бродячих собак, попали в карман мошенников.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», некое ООО «Бытсервис» взялось выполнить контракт по отлову, транспортировке, эвтаназии бродячих животных и их последующей утилизации в Евпаторийском районе Крыма.

Позднее компания представила документы о выполнении всего объёма работ и получила за это почти 100 тысяч рублей.

Однако сотрудники Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратуры выяснили, что документы не соответствуют действительности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, в отношении директора ООО «Бытсервис» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Впрочем, до суда дело не дошло. Обвиняемые предпочли вернуть деньги в ходе досудебного следствия.

«Учитывая то, что вред обвиняемым был заглажен, преступление небольшой тяжести было совершено им впервые, суд прекратил уголовное дело с назначением судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ООО «Бытсервис» запрещено осуществлять деятельность по отлову бродячих животных до полного обеспечения всех условий для осуществления такой деятельности, приобретения специализированного транспорта для перевозки животных и инвентаря для их отлова и утилизации.

Отметим, что в Крыму проблема бездомных животных приобрела угрожающий характер. Число покусанных бродячими псами крымчан растёт с каждым днём. Принятые на полуострове законы не работают, как и соответствующие службы.

Накануне глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с председателем республиканского Госкомитета ветеринарии Валерием Ивановым заявил, что «жизнь и здоровье граждан в этой ситуации важнее, поэтому выбор нужно делать в пользу безопасности людей». При этом глава республики подчеркнул, что должна быть выработана гуманная система по уменьшению количества бродячих животных.

Евпатория, Галия Шакирова

Евпатория. Другие новости 08.02.17

Непогода продолжает свирепствовать: в Крыму уже 50 сел остались без света. / В Кремле предупредили о «жесткой реакции» на угрозы авторам фильма «Матильда». / В Феодосии некто собирается заняться нефтепереработкой, чиновники клянутся, что не в курсе. Но общественные слушания уже назначены. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»