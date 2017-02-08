Непотопляемый: депутат Госдумы от Крыма взял в помощники экс-мэра Керчи Осадчего

Публикации за 08.02.17

Бывший мэр Керчи Олег Осадчий стал помощником депутата Государственной Думы России Константина Бахарева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Олег Осадчий руководил Керчью на протяжении долгого времени – с 1998 по 2014 год. Во время событий Крымской весны экс-мэр подвергся жесткой критике: горожанам запомнился случай, когда Осадчий препятствовал желающ сорвать с флагштока у горсовета украинское знамя и повесить вместо него российский флаг. При поддержке милиции ему все-таки удалось отстоять флаг незалежной.

После возвращения Крыма в состав России Осадчий сохранил свою должность, но уже с июля 2014 года он перестал возглавлять Керчь, написав заявление об отставке по собственному желанию.

В феврале 2015 года правоохранители обнаружили нарушения в деятельности бывшего мэра, за что он и был арестован. Приговор был озвучен уже в октябре 2015 года: Осадчего приговорили к выплате 200 тысяч рублей штрафа за превышение должностных полномочий, связанных с незаконным изменением границ земельного участка, предоставляемого в аренду. Теперь он будет помогать депутату Государственной Думы России. Заявляется, что Осадчий выполняет свои обязанности на общественных началах, то есть, не получая за это ни копейки.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 08.02.17

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