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Крым

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Публикации за 08.02.17

В Крыму продолжают строить по старым украинским разрешениям

В Крыму продолжают строить по старым украинским разрешениям

В Коктебеле обнаружилась стройка, разрешение на которую давно просрочено.

Как передает корреспондент РИА , служба государственного строительного надзора Республики Крым провела проверку на стройке, которая ведется в Долинном переулке Коктебеля. Оказалось, что ООО «Алион» строит там многоквартирный жилой дом.

Установлено, что заказчик строительства получил право на выполнение строительных работ объекта капитального строительства, зарегистрировав в инспекции ГАСК в АР Крым декларацию о начале выполнения строительных работ в 2011 году. И ссылался при этом на договор аренды земли от 22.07.2005 г. № 85. Но на момент регистрации декларации о начале выполнения строительных работ срок действия договора аренды, указанного в ней закончился. То есть «Алион» подал недостоверные сведения, что является нарушением установленных правил.

Действие декларации прекращено, стройку предписано остановить. Отметим, ООО «Алион» входит в группу компаний «Владоград» – одного из крупнейших застройщиков Крыма.

Строительство по старым документам – обычная в Крыму практика. Так, строительная компания «Консоль-строй ЛТД» в 2015 году, переводя свою деятельность в российское правовое поле, в Арбитражном суде Крыма ссылалась на разрешение выполнения строительных работ по адресу: пгт. Кореиз, ул. Мисхорский парк, 10 от 16.04.2008, даже не удосужившись перевести его с украинского на русский.

Напомним в 2015-2016 годах Госсовет Крыма принял несколько постановлений, лоббирующих интересы строителей, позволив достроить и ввести в эксплуатацию все объекты капстроительства на территории республики, даже если они были начаты до марта 2014 года только на бумаге.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 08.02.17

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