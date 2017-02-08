NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 08.02.17

Феодосия возглавила ТОП-5 недорогих туристических городов воинской славы России / Но туристы ехать не спешат

Феодосия возглавила ТОП-5 недорогих туристических городов воинской славы России Но туристы ехать не спешат

Феодосия возглавила рейтинг самых недорогих туристических городов воинской славы России, но так и не стала популярной.

Как передает корреспондент РИА , сервис поиска отелей RoomGuru.ru, исходя из данных стоимости броней отелей с 23 на 24 февраля, составил рейтинг городов воинской славы. ТОП-5 возглавила Феодосия, второе место занял Калач-на-Дону, третье – Вязьма, затем Козельск и Ковров. Проживание в этих городах обойдется туристам от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки.

Между тем, Феодосия и остальные доступные города, не попали в ТОП-10 самых популярных у туристов городов воинской славы, в который вошли Петрозаводск, Выборг, Дмитров, Орел, Белгород, Псков, Воронеж, Архангельск, Владивосток и Хабаровск.

Отметим, в День защитника Отечества 23 февраля в 45 городах воинской славы России пройдут праздничные мероприятия и салюты.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 08.02.17

В Крыму продолжают строить по старым украинским разрешениям. / Непотопляемый: депутат Госдумы от Крыма взял в помощники экс-мэра Керчи Осадчего. / Заработали на собаках: в Евпатории присвоили 100 тысяч рублей, выделенных на отлов бездомных животных.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter