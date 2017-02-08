Феодосия возглавила ТОП-5 недорогих туристических городов воинской славы России / Но туристы ехать не спешат

Публикации за 08.02.17

Феодосия возглавила рейтинг самых недорогих туристических городов воинской славы России, но так и не стала популярной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сервис поиска отелей RoomGuru.ru, исходя из данных стоимости броней отелей с 23 на 24 февраля, составил рейтинг городов воинской славы. ТОП-5 возглавила Феодосия, второе место занял Калач-на-Дону, третье – Вязьма, затем Козельск и Ковров. Проживание в этих городах обойдется туристам от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки.

Между тем, Феодосия и остальные доступные города, не попали в ТОП-10 самых популярных у туристов городов воинской славы, в который вошли Петрозаводск, Выборг, Дмитров, Орел, Белгород, Псков, Воронеж, Архангельск, Владивосток и Хабаровск.

Отметим, в День защитника Отечества 23 февраля в 45 городах воинской славы России пройдут праздничные мероприятия и салюты.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 08.02.17

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