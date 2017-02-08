Вырубка парков доведёт до суда: керченские экологи готовят иск к администрации города / Юристы нашли возможность опротестовать городской план зонирования

Публикации за 08.02.17

Активисты общественной организации «Экология и мир» намерены бороться в суде за сохранение керченских парков: готовится иск с целью опротестовать действие принятого ещё в 2012-м году плана зонирования.

Как уже сообщал «Новый День», руководствуясь этим документом, власти Керчи собираются застроить городские парки многоквартирными домами и объектами инфраструктуры.

Как рассказал агентству «Новый День» руководитель общественной организации «Экология и мир» Виктор Попов, юристы, к которым обратились экологи, обнаружили, что процедура принятия городского плана зонирования проходила с нарушениями. Кроме того, документ противоречит генеральному плану застройки, принятому в 2011-м году. Эти факты могут помочь опротестовать его действие и сохранить изначальную территорию городских парковых зон и уцелевшие деревья.

Пока же активисты продолжают сбор подписей горожан, выступающих против застройки парков и варварской вырубки зелёных насаждений. По словам Виктора Попова, Приморский парк лишился уже двух сотен деревьев.

Сегодня экологи и жители города встречались с представителями Крымской академии наук и её президентом Виктором Тарасенко и передали им обращения граждан. После встречи гости из Симферополя отправились в городскую администрацию.

Накануне стало известно, что жителям Ялты удалось отстоять Приморский парк: глава Крыма Сергей Аксёнов запретил любое строительство и оформление документов на уже построенные объекты на территории зоны отдыха.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 08.02.17

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