За укладку асфальта в лужу на глазах чиновников уволили дорожного мастера / Подрядчику грозят штрафами

Публикации за 08.02.17

Минтранс Крыма закончил проведение расследования по выявленному 7 февраля случаю укладки асфальта в лужу в Белогорском районе.

Оперативность проверки министерства объясняется тем, что свидетелем вопиющего случая стал глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», Аксенов заметил укладку асфальта в лужу во время своей рабочей поездки в Белогорский район, на выездное заседание Совета министров.

Служебное расследование подтвердило факт нарушения технологического процесса при проведении ямочного ремонта, из-за чего своей должности уже лишился дорожный мастер, как «старший» на участке. Понес ответственность и главный инженер – его привлеки к дисциплинарной ответственности.

«Материалы служебного расследования направлены в Службу автомобильных дорог для применения штрафных санкций к подрядчику», – сообщил на селекторном совещании правительства республики заместитель министра транспорта Александр Рыбак.

Сергей Аксенов поддержал намерение Минтранса наказать «рублем» подрядчика.

«Применяйте штрафные санкции в полном объеме. Пусть думают головой перед тем как горячий асфальт высыпать в лужу», – подчеркнул глава Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.02.17

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