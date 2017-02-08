За укладку асфальта в лужу на глазах чиновников уволили дорожного мастера / Подрядчику грозят штрафами

Минтранс Крыма закончил проведение расследования по выявленному 7 февраля случаю укладки асфальта в лужу в Белогорском районе.
Оперативность проверки министерства объясняется тем, что свидетелем вопиющего случая стал глава Крыма Сергей Аксенов.
Как уже сообщал «Новый День», Аксенов заметил укладку асфальта в лужу во время своей рабочей поездки в Белогорский район, на выездное заседание Совета министров.
Служебное расследование подтвердило факт нарушения технологического процесса при проведении ямочного ремонта, из-за чего своей должности уже лишился дорожный мастер, как «старший» на участке. Понес ответственность и главный инженер – его привлеки к дисциплинарной ответственности.
«Материалы служебного расследования направлены в Службу автомобильных дорог для применения штрафных санкций к подрядчику», – сообщил на селекторном совещании правительства республики заместитель министра транспорта Александр Рыбак.
Сергей Аксенов поддержал намерение Минтранса наказать «рублем» подрядчика.
«Применяйте штрафные санкции в полном объеме. Пусть думают головой перед тем как горячий асфальт высыпать в лужу», – подчеркнул глава Крыма.
Симферополь, Леонид Маковецкий
Симферополь. Другие новости 08.02.17
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