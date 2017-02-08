Коммунальщики Крыма не знают, что такое зима: в разгар холодов начинается плановый ремонт систем отопления

Публикации за 08.02.17

Коммунальные службы игнорируют зиму: в разгар холодов «планово» отключают отопление и отказываются убирать снег, оставляя крымчан без транспортного сообщения и продуктов питания. Самые вопиющие случаи разбирались сегодня на селекторном совещании Совмина с главами муниципалитетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время обильных снегопадов трое суток не чистился снег в поселках Ялты: муниципальная дорожная служба едва справлялась с уборкой городских территорий, а Крымавтодор в помощи отказал. В результате поселки Партизанское, Горное, Выскогорное, Гаспра, Гурзуф, Кореиз на три дня оказались отрезанными от цивилизации: не ходил общественный транспорт, в магазины не могли завезти продукты.

В Феодосии в разгар холодов отключили газ в трех многоквартирных домах – домоходы в зданиях сочли опасными. Правда, в этих домах нет центрального отопления, системы работают от газовых котлов. Иными словами, люди в морозы остались без тепла. В Бахчисарайском районе и вовсе начали плановый ремонт систем отопления. Как оказалось, это не единичный случай: уже сверстаны планы аналогичных ремонтов на декабрь 2017 и январь 2018 годов.

Глава Крыма Сергей Аксенов категорически запретил прикасаться к отопительным системам с ноября по март. Исключение делается только для авариных ситуаций. «У кого в планах найду ремонт зимой – не обижайтесь», – предупредил премьер.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 08.02.17

Верховный Суд Крыма лишил Гурзуф 40 га муниципальной земли (ВИДЕО). Жители Гурзуфа намерены подать кассацию и митинговать. / За укладку асфальта в лужу на глазах чиновников уволили дорожного мастера. Подрядчику грозят штрафами. / Вырубка парков доведёт до суда: керченские экологи готовят иск к администрации города. Юристы нашли возможность опротестовать городской план зонирования. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»