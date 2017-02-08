В Крыму решили ввести в вузах целевой набор

Публикации за 08.02.17

В Крымском федеральном университете предложили ввести целевую подготовку кадров для бюджетных и государственных предприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что только КФУ имени Вернадского ежегодно выпускает по 6-7 тысяч специалистов, дефицит кадров отмечен во всех муниципальных образованиях полуострова. Между тем, специалистов без опыта брать на работу не спешат. Ранее работавшая при Совете министров Крыма кадровая комиссия была расформирована, а за время ее работы в муниципалитетах полуострова только пять выпускников нашли рабочие места.

По мнению проректора КФУ имени Вернадского Владимира Курьянова, кадровую проблему можно решить за счет внедрения системы целевой подготовки студентов под нужды каждого государственного предприятия или учреждения. «Механизм предполагает два этапа работы: сначала юрлицо заключает с КФУ договор на целевую подготовку специалистов. Информация отправляется в министерство образования России, и в рамках бюджетного приема выделяется квота на целевой прием. Со своей стороны юридическое лицо заключает договоры с желающими обучаться в Крымском федеральном университете по тому или иному направлению подготовки, и при подаче документов абитуриент предоставляет копию договора», – пояснил Курьянов. Данная система позволит работать, как с абитуриентами, так и со студентами, которые уже обучаются в вузе: в случае если работодатель заключил контракт по целевому обучению, то этого специалиста будут готовить по индивидуальной программе с учетом специфики его будущего рабочего места.

Отметим, что целевой набор существовал в советское время: если судьба других выпускников вуза зависела от распределительной комиссии, то целевики гарантированно возвращались в тот населенный пункт, откуда его направляли учиться. А если учесть, что обладатели некоторых профессий в сельской местности еще и получали отсрочку от армии, подобная система позволяла решать кадровый вопрос в глубинке.

Систему целевого набора возродили в России в первом десятилетии XXI века. Однако при новой системе экономических отношений возник ряд проблем: во-первых, муниципалитеты начали сплошь и рядом «заказывать» представителей престижных профессий – юристов, экономистов и даже дизайнеров. И направления на учебу по большей части получали дети «богатых и знаменитых» – чиновников и бизнесменов. Конечно, далеко не все они оказывались в наборе благодаря реальным заслугам. Во-вторых, работать по специальности домой возвращались не более 30% выпускников – заставить их отработать договор не было юридических оснований. Поэтому ряд регионов от целевого набора отказался.

Глава Крыма Сергей Аксенов тоже поднял вопрос гарантированного притока молодых специалистов: «Нужно чтобы те, кто учился за счет бюджета, три года отрабатывали. Получается, что мы всех учим за бюджет, а потом все уходят в частный сектор. Мы опять ищем бюджетные деньги, а зачем мы тогда до этого деньги тратили?»

Каким образом будет решена эта проблема, пока неизвестно.

Симферополь, Анастасия Зук

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