В МИД РФ передали резолюции о нарушениях прав человека в Крыму

Публикации за 08.02.17

Крымские власти передали в министерство иностранных дел России проект резолюции о нарушениях прав человека в Крыму в украинский период передан. Дипломаты должны представить документ в ООН.

Как уже сообщал «Новый День», Генассамблея ООН приняла украинский вариант резолюции, осуждающий «ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей Крыма», включая «крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам». Генассамблея призвала Россию обеспечить доступ в Крым международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и неправительственных правозащитных организаций, а также «принять все необходимые меры для немедленного прекращения всех нарушений прав жителей Крыма».

Тогда директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Анатолий Викторов назвал проект резолюции «бесполезной пропагандистской листовкой», которая «не имеет ничего общего ни с реальным положением дел в Крыму, ни с мнением и интересами жителей этого полуострова». В ответ в Крыму подготовили собственный документ, адресованной к Генеральной Ассамблее ООН, отражающий нарушения прав человека в Крыму с 1991 по 2014 годы и на Украине с 2014 года по настоящее время. В резолюции отмечено более 1 тысячи фактов, в том числе нападения на крымских татар, убийство журналистов, депутатов, чиновников, общественников. Отдельный раздел посвящен блокадам полуострова: энергетической, продовольственной, водной, транспортной.

По мнению главы Госкомнаца Крыма Заура Смирнова, приведенные в проекте данные дают крымчанам основания для того, чтобы требовать от украинских властей возмещения материального и морального ущерба в международном суде.

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 08.02.17

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