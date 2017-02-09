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Крым

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Публикации за 09.02.17

США: Крым не обсуждается, а дальше поглядим

США: Крым не обсуждается, а дальше поглядим

Администрация Дональда Трампа определила границы, в рамках которых намерена обсуждать возможность снятия антироссийских санкций.

Как передаёт корреспондент РИА , в Вашингтоне дали понять, что готовы рассматривать отдельно принятые против России «крымские» и «посткрымские» санкции.

«В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред Хейли очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет», – заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Напомним, предыдущая администрация США не ограничилась введением антироссийских ограничительных мер по итогам крымского референдума 2014 года. Позже Обама обвинил Москву во вмешательстве в события на юго-востоке Украины и инициировал принятие нового пакета санкций, включая так называемые – секторальные.

Кроме того, в последние дни пребывания на президентском посту Барак Обама ввёл дополнительные санкции за якобы вмешательство России в американские выборы на стороне Дональда Трампа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.02.17

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