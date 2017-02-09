«Прекратите спекуляции!» Крымские татары обратились в ООН

Публикации за 09.02.17

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин направил председателю 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Питеру Томсону обращение крымско-татарской общественной организации «Къырым бирлиги» («Единство Крыма»).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы обращения призывают ООН признать независимость Республики Крым и легитимность присоединения к России, снять политические и экономические санкции, как в отношении РФ в целом, так и в отношении Крыма в частности, а также осудить проводимую политику блокад полуострова.

В письме заявляется, что за все годы независимости Украины не было принято ни одного закона, направленного на восстановление политических, экономических, социальных и культурных прав крымскотатарского народа, что Киев допускал акты произвола и насилия по отношению к крымским татарам, демонстрировал пренебрежение к их правами на политическое, духовное и социально-экономическое развитие.

«Силовой государственный переворот на Украине поставил под угрозу свободу, жизнь и безопасность населения Крыма», отмечают авторы письма и заявляют, что в той ситуации власти Крыма приняли единственно правильное решение о выходе из состава Украины и присоединении к РФ.

В общественной организации подчеркнули, что международное право «не устанавливает никаких запретительных правил, касающихся вопросов сецессии», и указали на недопустимость подмены данного понятия.

ООН опубликовало обращение организации «Къырым бирлиги» на своем официальном сайте. А сегодня лидер общественного движения крымско-татарского народа «Къырым» (Крым) Ремзи Ильясов сообщил, что готов выступить в ООН с докладом о жизни своих соотечественников в российском Крыму.

По его словам, крымско-татарский народ пытаются изобразить противниками воссоединения полуострова с Россией, однако эти заявления не имеют ничего общего с реальностью: вхождение Крыма в состав РФ состоялось на основании законного волеизъявления жителей республики и международное сообщество обязано считаться с их решением, подчеркнул Ильясов.

«Только крымские татары, которые живут в Крыму, имеют право говорить о том, какое будущие для них лучше подходит. Мы призываем прекратить все попытки спекуляций нашим народом и не использовать нас в своих политических и материальных целях», – цитирует лидер движения «Къырым» «Лента.ру».

Симферополь, Лиана Макоба

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