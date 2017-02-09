СМИ: немцы через молдаван укомплектовали украинские БТРы новенькими российскими движками

Публикации за 09.02.17

Украинское предприятие «Укроборонпром» закупает для своей военной техники российские двигатели. Но, чтобы не приобретать продукцию напрямую в РФ, придумали хитрую и затратную схему.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молдавско-украинская компания покупает в России двигатели, ввозит их в Молдавию, перепродает другой компании, та продает двигатели немецкой фирме, которая уже и поставляет их дочернему предприятию «Укроборонпрома» «Укринмашу».

При этом каждый двигатель обходится конечному потребителю в 15 тысяч долларов, хотя при прямых поставках из Молдавии цена была бы ниже минимум на треть.

Описывая эту схему, украинские СМИ отмечают, что основатели молдавской компании, закупающие двигатели в России, связаны с братьями Бабенко, входящими в близкое окружение экс-нардепа «Батькивщины» Александра Дубового. А значительное влияние на работу «Укроборонпрома» оказывает народный депутат Сергей Пашинский, возглавляющий парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

При этом Дубовой – давний друг Пашинского. На днях их видели вместе в администрации президента Украины.

Ивестно ли российским оборонщикам, кому в итоге служат их двигатели, не сообщается.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.02.17

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