В Крыму определены концессионеры для первых кластеров утилизации мусора

Публикации за 09.02.17

В Крыму определены даты подписания трех первых концессионных соглашений, касающихся создания кластеров по переработке мусора. Сообщается, что в будущем они смогут перерабатывать не менее 80% твердых коммунальных отходов

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом журналистам сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Олег Морозов.

Соглашение с концессионером, который намерен собирать, перерабатывать и утилизировать мусор в Симферополе, Бахчисарае и их окрестностях, планируется подписать 5 мая текущего года.

Керченский кластер обретет своего инвестора 21 мая, Джанкойский – 7 июля. Инвесторы для каждого кластера выбирались из двух-трех желающих с соблюдением процедур конкурсного отбора.

Для работы на территории трех других кластеров тоже уже имеются заявки, они будут рассмотрены в ближайшие недели.

Предполагается переработка твердых отходов 1-4 класса, захоронению (здесь же) должны подлежать не более 20% отходов.

Каждый из проектов потребует вложения примерно 1,2 млрд руб. Утверждается, что будущие концессионеры имеют опыт подобной работы в материковой части РФ.

Как сообщал «Новый День», ранее глава Крыма выразил неудовлетворение сроками подготовительных работ в этой сфере.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 09.02.17

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