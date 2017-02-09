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Крым

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Публикации за 09.02.17

В Крыму появятся передвижные диагностические центры

В Крыму появятся передвижные диагностические центры

В Крыму появятся передвижные диагностические центры – лаборатории с новейшей аппаратурой работают на базе автобусов ПАЗ.

Как передает корреспондент РИА , диагностику будут осуществлять врачи 15 специальностей, но главной целью мобильных диагностических лабораторий станет раннее выявление рака молочной железы и желудочно-кишечного тракта. Подобные центры успешно работают в Финляндии, но в тех, что появятся в Крыму, все оборудование (кроме сервера, который обработает информацию и выдаст диагноз), будет отечественного производства.

Диагностику обещают сделать бесплатной для всех крымчан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, поскольку в РФ на эти цели для каждого владельца полиса Фондом ОМС предусмотрено ежегодно 11,5 тыс руб.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 09.02.17

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