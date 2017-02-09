Публикации за 09.02.17

В Крыму появятся передвижные диагностические центры – лаборатории с новейшей аппаратурой работают на базе автобусов ПАЗ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», диагностику будут осуществлять врачи 15 специальностей, но главной целью мобильных диагностических лабораторий станет раннее выявление рака молочной железы и желудочно-кишечного тракта. Подобные центры успешно работают в Финляндии, но в тех, что появятся в Крыму, все оборудование (кроме сервера, который обработает информацию и выдаст диагноз), будет отечественного производства.

Диагностику обещают сделать бесплатной для всех крымчан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, поскольку в РФ на эти цели для каждого владельца полиса Фондом ОМС предусмотрено ежегодно 11,5 тыс руб.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 09.02.17

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