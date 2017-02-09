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Крым

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Публикации за 09.02.17

Проданный «Прибой»: жители Коктебеля могут лишиться чистого моря

Проданный «Прибой»: жители Коктебеля могут лишиться чистого моря

Жители посёлка Коктебель переживают, что больше не смогут свободно пользоваться пляжем базы отдыха «Прибой» – учреждение ушло с молотка.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», по мнению коктебельцев, только здесь, у самой границы Карадагского заповедника, море, действительно, чистое, сточные воды посёлка, в котором до сих пор нет централизованной канализации, сюда не доходят.

Ранее база принадлежала феодосийскому предприятию НИИ АУС. Однако в 2014 году «Прибой» перешёл в собственность республики Крым.

Напомним, что решение о продаже на аукционе баз отдыха «Прибой», «Волна» и детского оздоровительного лагеря «Восход» в Коктебеле и Черноморском районе было принято комитетом Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям в октябре прошлого года. За эти объекты чиновники Крыма рассчитывают получить около 70 миллионов рублей.

ООО «Крымдорстрой» оказалось единственным претендентом на коктебельскую базу отдыха. Новый владелец приобрёл объект вместе галечным пляжем и берегоукрепительными сооружениями за 22 миллиона рублей. Впрочем, договор купли-продажи пока не оформлен.

При этом глава республиканского Минимущества Анна Анюхина уверяла, что на аукционе будет продана только недвижимость, землю собственнику придется выкупать или брать в аренду отдельно.

Как получилось, что и пляжную территорию продали вместе с недвижимостью, на встрече с жителями Коктебеля попытался объяснить заместитель директора ГАУ «Распределительная дирекция имущества Республики Крым» Сулейман Эмурлаев.

По его словам, земельный участок под этим комплексом сооружений (буны, подпорные стены и насыпной галечный пляж – прим. НД. ) всё же не продан. В двадцати метровой зоне территории общего пользования, в которую входит пляж, будет действовать особый режим, и новый владелец не сможет запретить местным жителям доступ к морю. «Согласно Водному кодексу береговая полоса шириной 20 метров, примыкающая непосредственно к морю, должна быть общедоступна и открыта», – цитирует чиновника феодосийское издание.

Однако, по мнению, местных жителей, если у базы будет лечебный профиль, то территорию все же могут закрыть. Развеять эти опасения ни мэр Коктебеля Олег Содель, ни Сулейман Эмурлаев не смогли.

Коктебель, Галия Шакирова

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