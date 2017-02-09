У берегов Судака появился белый дельфин (ВИДЕО)

Публикации за 09.02.17

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Жителей и гостей Судака осчастливил своим визитом белый дельфин.

Как передаёт корреспондент «Новый День», афалина необычной окраски периодически появляется в Судаке на протяжении 5 лет. Местные жители считают его вожаком стаи.

Специалисты полагают, что это не альбинос, а дельфин белого окраса. «Альбиносы более слабые животные, они никогда не занимают лидирующих позиций. Белая афалина очень активна, по моим наблюдениям она главенствует над дельфинами своей группы. Кстати, именно в этой акватории мы нередко видим дельфинов с белыми пятнами, это следствие каких-то генетических отклонений», – цитируют крымские СМИ аспирантку кафедры зоологии Таврического Национального университета Елену Гладилину.

Между тем, пользователи соцсетей считают белого дельфина уникальным и единственным в своём роде.

Как рассказал агентству «Новый День» заведующий сектором ихтиопатологии Керченского филиала Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Вячеслав Мальцев, азовки и черноморские афалины живут в среднем по 13-15 лет, так что судакский белый дельфин – животное уже вполне взрослое.

Напомним, азовки и афалины внесены в Красную Книгу Крыма и России.

К сожалению, никто не знает, сколько дельфинов в настоящее время обитает в Азовском и Чёрном морях. По словам Мальцева, работа по мониторингу их численности не проводилась 15 лет. «По закону предусмотрена такая работа, а по факту не проводится», – говорит учёный.

Известно, что в 20-е годы XX века их было около 3 миллионов особей. Однако почти весь прошлый век эти животные считались промысловыми. Их убивали десятками тысяч ради жира и мяса, богатой белками крови, из которой делали медикаменты. Даже кишки не выбрасывались, а использовались в качестве оболочки для колбасы и сосисок.

Советский Союз запретил промысловую добычу афалин, азовок и белобочек лишь в 1966 году. Его примеру последовали все остальные причерноморские государства, кроме Турции, которая сделала этот шаг лишь в 1983 году. Но случаи браконьерства фиксируются до сих пор.

По словам Вячеслава Мальцева, на данный момент в Минсельхозе Крыма создано управление по рыболовству. Его специалисты будут проводить работу по учёту редких морских животных полуострова. К исследованию собираются привлечь и специалистов Керченского филиала (АзНИИРХ).

Судак, Галия Шакирова

Судак. Другие новости 09.02.17

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