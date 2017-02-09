NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 09.02.17

Татьяны и Натальи стали редкостью: в Крыму снижается рождаемость

Татьяны и Натальи стали редкостью: в Крыму снижается рождаемость

Рождаемость в Крыму продолжает падать, даже энергетическая блокада начала прошлого года не дала ожидаемых результатов.

Как передает корреспондент РИА , в январе в Республике Крым зарегистрировали 1 тысячу 692 новорожденных, что на 100 человек меньше, чем в январе 2016 года. Двоен зарегистрировано 22, троен в этом месяце не случилось.

Как это бывает в большинстве случаев, девочек родилось меньше – почти на 90, чем мальчиков. Сбой статистики отмечен в Бахчисарайском районе: там из 80 зарегистрированных детей оказалось 47 девочек.

Самыми популярными именами для новорожденных остаются Милана, София, Полина, Екатерина, Максим, Артём, Айдер, Иван. А вот Татьяны и Натальи стали редкостью: в январе в Симферополе такие имена дали только двум девочкам.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 09.02.17

У берегов Судака появился белый дельфин (ВИДЕО). / Проданный «Прибой»: жители Коктебеля могут лишиться чистого моря. / В Крыму появятся передвижные диагностические центры.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter