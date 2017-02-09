Татьяны и Натальи стали редкостью: в Крыму снижается рождаемость

Публикации за 09.02.17

Рождаемость в Крыму продолжает падать, даже энергетическая блокада начала прошлого года не дала ожидаемых результатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе в Республике Крым зарегистрировали 1 тысячу 692 новорожденных, что на 100 человек меньше, чем в январе 2016 года. Двоен зарегистрировано 22, троен в этом месяце не случилось.

Как это бывает в большинстве случаев, девочек родилось меньше – почти на 90, чем мальчиков. Сбой статистики отмечен в Бахчисарайском районе: там из 80 зарегистрированных детей оказалось 47 девочек.

Самыми популярными именами для новорожденных остаются Милана, София, Полина, Екатерина, Максим, Артём, Айдер, Иван. А вот Татьяны и Натальи стали редкостью: в январе в Симферополе такие имена дали только двум девочкам.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 09.02.17

У берегов Судака появился белый дельфин (ВИДЕО). / Проданный «Прибой»: жители Коктебеля могут лишиться чистого моря. / В Крыму появятся передвижные диагностические центры. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»