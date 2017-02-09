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Крым

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Публикации за 09.02.17

В Симферополе начали наказывать попрошаек, но не за то, что они просят деньги

В Симферополе начали наказывать попрошаек, но не за то, что они просят деньги

В ГИБДД объявили охоту на попрошаек, собирающих деньги с водителей на дорогах Симферополя.

Как передает корреспондент РИА , в течение января инспекторы задержали 8 нарушителей. За весь прошлый год к ответственности привлекли всего 59 человек.

Примечательно, что в числе задержанных оказались не только россияне, но и граждане Украины и Молдовы. Попрошаек вылавливают на самых оживленных перекрестках города – на пересечениях улиц Ленина и Воровского, Козлова и Севастопольской, Никанорова и Киевской, Кечкеметской и проспекта Победы.

К слову, наказывают нарушителей на за само попрошайничество, а за нарушение ПДД и за создание помех дорожному движению. Штрафы составляют всего от 1000 до 1500 рублей.

А вот наказывать непосредственно за попрошайничество в Крыму пока не могут. Как стало известно РИА , статья 7.2 принятого в 2015 году закона «Об административных правонарушениях», предусматривающая привлечение к ответственности в виде штрафа от ста до тысячи рублей за приставание к гражданам с просьбой дать денег, не работает.

Причина в том, что соответствующее соглашение между Советом министров и МВД РФ, предусматривающее предоставление таких полномочий, по состоянию на конец декабря 2016 года заключено не было и все еще находилось на стадии согласования.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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