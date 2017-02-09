В Саудовской Аравии поддержали идею прямых перелетов из Крыма для мусульман

Публикации за 09.02.17

Россия обратилась к Саудовской Аравии с просьбой разрешить прямой чартерный рейс из Крыма для мусульман, желающих совершить хадж. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, уполномоченный по делам хаджа Ильяс Умаханов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 3 года число мусульман, совершивших хадж, увеличилось в 4 раза.

Но крымчане, желающие совершить паломничество, вынуждены сначала лететь либо в Москву, либо в Минводы, что не только удлиняет путь, но и делает хадж существенно дороже. Прямые рейсы из Симферополя в Мекку или Медину значительно облегчат крымчанам задачу.

Посол Саудовской Аравии в РФ Абдулрахман Ибрахим Али Аль-Расси поддержал идею прямых перелетов из Крыма и отметил необходимость перестать политизировать хадж.

Напомним, в 2017 году хадж проводится 1-4 сентября. Саудовская Аравия увеличила квоту для российских паломников на 20% – до 20,5 тысячи человек. Основные перевозки буду выполняться из аэропортов Махачкалы, Магаса, Казани, Грозного, Екатеринбурга и Москвы.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 09.02.17

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