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Публикации за 09.02.17

ДТП на 15 миллионов: в Симферополе разбили дорогущий Lamborgini (ФОТО)

ДТП на 15 миллионов: в Симферополе разбили дорогущий Lamborgini (ФОТО)

В Симферополе угодил в ДТП дорогущий суперкар Lamborgini.

Новый День: ДТП на 15 миллионов: в Симферополе разбили дорогущий Lamborgini (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА , авария произошла на улице Козлова.

По одной из версий, иномарку подрезал водитель автомобиля Daewoo Matiz, что и стало причиной происшествия. Как следствие – Lamborgini получила множественные повреждения, в том числе капота, бампера, дверей и зеркал.

Ремонт явно встанет в копеечку: такого автомобиля начинается от 15 миллионов рублей, причем за уже подержанный автомобиль.

Яркий, но разбитый автомобиль с московскими номерами сразу же привлек внимание горожан, которые стали свидетелями эмоционального разбирательства водителей, начавшегося до приезда инспекторов ГИБДД.

Новый День: ДТП на 15 миллионов: в Симферополе разбили дорогущий Lamborgini (ФОТО)

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.02.17

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