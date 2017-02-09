В Крыму обнаружен боевой самолет с останками экипажа (ФОТО)

Публикации за 09.02.17

В Севастополе обнаружен боевой самолет с останками экипажа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько дней назад в районе Сапун-Горы местные жители наткнулись на предмет, похожий на снаряд времен Второй мировой войны. На место выехали сапёры Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю.Опасный предмет извлекли из земли, после чего пиротехники начали дополнительное обследование территории. И буквально в нескольких шагах оборудование показало, что в земле есть металл. Примерно в двух-трёх метрах от поверхности земли саперы обнаружили самолёт.

Чтобы поднять детали боевой машины на поверхность, пришлось очистить их от толстого слоя земли. На это ушло несколько дней: в грунте попадались части обшивки и каркаса, алюминиевые оплавки, шарниры и фрагменты человеческих костей. В результате падения и последующего пожара самолёт получил сильные повреждения. Внутри машина выгорела практически полностью, но некоторые части приборов сохранились.

Среди пепла нашлись личные вещи членов экипажа. Сапёрам в первый день удалось обнаружить пряжку ремня с изображением серпа и молота, складной нож и карманные часы. Такие вещи обычно считаются именными и при их реставрации, возможно, будут обнаружены инициалы владельца.

Кроме того, найдено более 20 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

«Информация об обнаруженном самолёте была передана сотрудникам Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. В ближайшее время запланированы совместные работы по извлечению оставшихся конструкций. Все найденные элементы от самолёта, фрагменты тел и другие предметы будут аккуратно складываться для передачи их на идентификацию специалистам. Группы разминирования МЧС Севастополя будут в этом помогать, а также проводить работы по очистке местности от взрывоопасных предметов», – рассказали в ГУ МЧС России по Севастополю.

Специалисты надеются, что по заводскому номеру двигателя удастся установить, в каком полку числился самолёт, кто его пилотировал и когда он погиб.

Севастополь, Варвара Бурлакова

Севастополь. Другие новости 09.02.17

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