NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 09.02.17

В Крыму обнаружен боевой самолет с останками экипажа (ФОТО)

В Крыму обнаружен боевой самолет с останками экипажа (ФОТО)

В Севастополе обнаружен боевой самолет с останками экипажа.

Как передает корреспондент РИА , несколько дней назад в районе Сапун-Горы местные жители наткнулись на предмет, похожий на снаряд времен Второй мировой войны. На место выехали сапёры Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю.Опасный предмет извлекли из земли, после чего пиротехники начали дополнительное обследование территории. И буквально в нескольких шагах оборудование показало, что в земле есть металл. Примерно в двух-трёх метрах от поверхности земли саперы обнаружили самолёт.

Новый День: В Крыму обнаружен боевой самолет с останками экипажа (ФОТО)

Чтобы поднять детали боевой машины на поверхность, пришлось очистить их от толстого слоя земли. На это ушло несколько дней: в грунте попадались части обшивки и каркаса, алюминиевые оплавки, шарниры и фрагменты человеческих костей. В результате падения и последующего пожара самолёт получил сильные повреждения. Внутри машина выгорела практически полностью, но некоторые части приборов сохранились.

Новый День: В Крыму обнаружен боевой самолет с останками экипажа (ФОТО)

Среди пепла нашлись личные вещи членов экипажа. Сапёрам в первый день удалось обнаружить пряжку ремня с изображением серпа и молота, складной нож и карманные часы. Такие вещи обычно считаются именными и при их реставрации, возможно, будут обнаружены инициалы владельца.

Новый День: В Крыму обнаружен боевой самолет с останками экипажа (ФОТО)

Кроме того, найдено более 20 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

«Информация об обнаруженном самолёте была передана сотрудникам Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. В ближайшее время запланированы совместные работы по извлечению оставшихся конструкций. Все найденные элементы от самолёта, фрагменты тел и другие предметы будут аккуратно складываться для передачи их на идентификацию специалистам. Группы разминирования МЧС Севастополя будут в этом помогать, а также проводить работы по очистке местности от взрывоопасных предметов», – рассказали в ГУ МЧС России по Севастополю.

Новый День: В Крыму обнаружен боевой самолет с останками экипажа (ФОТО)

Специалисты надеются, что по заводскому номеру двигателя удастся установить, в каком полку числился самолёт, кто его пилотировал и когда он погиб.

Новый День: В Крыму обнаружен боевой самолет с останками экипажа (ФОТО)

Севастополь, Варвара Бурлакова

Севастополь. Другие новости 09.02.17

ДТП на 15 миллионов: в Симферополе разбили дорогущий Lamborgini (ФОТО). / Нигерийские пираты спрятали в джунглях захваченных в плен моряков из Севастополя. / В Саудовской Аравии поддержали идею прямых перелетов из Крыма для мусульман.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter