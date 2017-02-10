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Крым

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Публикации за 10.02.17

В Крыму ведомство конкурентной политики нарушило закон о конкуренции

В Крыму ведомство конкурентной политики нарушило закон о конкуренции

Антимонопольная служба Крыма (ФАС) отменила результаты конкурса на физическую охрану объектов социальной сферы.

Как передает корреспондент РИА , охрана требовалась учреждениям образования и здравоохранения, в перечень объектов входили здание Минобраза, Евпаторийский медицинский колледж, Белогорский психоневрологический интернат, Керченская горбольница.

Услуга по физической охране 24 объектов, территориально удаленных друг от друга, закупалась одним лотом, сумма составила более 19 млн руб. При этом данные услуги должны оказываться собственными силами победителя конкурса, без привлечения третьих лиц. Подобный поход существенно сужал круг потенциальных участников, нарушая в числе прочего и законодательство о конкуренции. Отметим, что конкурс проводил Комитет конкурентной политики РК.

На условия конкурса пожаловалась охранная фирма из Благовещенска.

Комиссия ФАС пришла к выводу, что Комитет конкурентной политики нарушил принцип обеспечения конкуренции, и выдала предписание: привести документацию о проведении конкурса в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и назначить новую дату конкурса.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 10.02.17

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