Керченских экологов накажут за встречу с представителями Общероссийского народного фронта

Публикации за 10.02.17

Встреча активистов природоохранной общественной организация «Экология и мир» и жителей Керчи с представителями штаба ОНФ Крыма, состоявшаяся в минувшую среду, получила неожиданное продолжение.

Как рассказал агентству «Новый День» руководитель «Экологии и мира» Виктор Попов, накануне активиста организации Андрея Страшко «увели» в прокуратуру, где был составлен протокол об организации несанкционированного митинга. Теперь экологу грозит штраф.

Общественники недоумевают, как рабочая встреча с горожанами, о проведении которой Народный фронт сообщил за три дня до приезда в Керчь, могла превратиться в митинг?

По словам самого Андрея Страшко, на встрече присутствовали сотрудники правоохранительных структур и ФСБ. Они всё видели: «Если они считали это мероприятие митингом, то почему сразу, на месте, не прекратили его, а только на следующий день, задним числом, начали «разбор полётов»? – спрашивает активист. – Представители ОНФ провели несколько встреч с жителями в разных районах Керчи, где также говорили о городских проблемах, но там никто ничего противозаконного не увидел».

Экологи считают, что им просто хотят «заткнуть рот». «На наш взгляд, в данном случае наблюдается нежелание надзорных органов разобраться в причинно – следственных связях, а по сугубо внешним признакам «слепить дело» и принудить общественность к молчаливому взиранию на творящийся в одном из самых загазованных городов Крыма произвол по отношению к зелёным насаждениям, защищающим здоровье граждан!» – заявил Виктор Попов.

В городской прокуратуре агентству «Новый День» отказались прокомментировать ситуацию.

Напомним, активисты общественной организации выступают против застройки городских парков многоквартирными домами и массовой вырубки деревьев. С конца января экологи собирают подписи горожан. На сегодняшний день уже более 1300 человек оставили свои автографы под обращением о несогласии с зональным планом, существенно сокращающим «зелёные территории» Керчи.

8 февраля во время встречи с представителями «Общероссийского народного фронта» общественники передали им обращения граждан и рассказали о своих проблемах.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 10.02.17

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