Судакские экстремалы спустились с Гималаев на банане (ВИДЕО)

Публикации за 10.02.17

Судакчане, отправившиеся покорять Гималаи, с победой вернулись домой.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», шестеро участников экспедиции «Судак-Гималаи» поднялись на вершину горы Афарват в Гималаях (высота – 4500 м) и установили на ней флаг Судака. Общее расстояние, которое преодолели крымчане, – около 8 тысяч километров и несколько часовых поясов.

Одним из особенностей экспедиции стал спуск с горы на «банане» – на таком летом по морю катают туристов. Правда, конструкцию пришлось немного доработать.

По словам экстремалов, вершина покорилась не сразу. Восхождение пришлось отложить на день из-за плохой погоды. Зато спуск удался на все 100%.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=EzKRHW63iT8&rel=0">Video</a> «Во время нашего семидневного пребывания в этом городе, «Банан из Судака» самым необычнейшем образом будоражил умы удивленных местных жителей и туристов», – написали путешественники на своей страничке в соцсетях.

В итоге конструкцию продали местным предпринимателям за символическую плату. «Теперь Судакский банан будет поражать воображение туристов со всего мира», – уверены судакчане, которые с успехом справились и с поставленной задачей – «рассказать о Судаке далеко за пределами его границ».

Судак, Галия Шакирова

Судак. Другие новости 10.02.17

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