Отделался легким испугом: суд вынес приговор бывшему главе Черноморского района

Публикации за 10.02.17

Суд доказал вину экс-главы Черноморского района Сергея Володько, подозреваемого в растрате казённых денег, и вынес приговор.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», суд оштрафовал бывшего чиновника на 450 тысяч рублей, а также лишил права в течение пяти лет занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму, в ходе следствия установлено, что с января по май 2014 года Сергей Володько, используя своё служебное положение, из вверенных ему бюджетных денежных средств Межводненского сельского поселения незаконно перечислил и присвоил более 300 тысяч рублей. При этом бывший глава района предоставил фиктивные документы о выполнении услуг его родственниками и знакомой, которые были не в курсе его дел.

Сергей Володько был арестован в апреле прошлого года. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, с использованием своего служебного положения).

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 10.02.17

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