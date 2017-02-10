В Крыму взялись за ГУПы – ищут неэффективные

Публикации за 10.02.17

Госпредприятия Крыма проверяют на эффективность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», итоги проверки, которую проводит Министерство финансов Крыма, могут обернуться для ряда предприятий республики ликвидацией или реорганизацией.

«Министерство финансов проводит мониторинг показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий, штатно-списочной численности, уровня заработной платы руководителей и персонала. Также берем сведения о наличии бесхозяйственных и непрофильных активах», – рассказала на расширенном заседании коллегии Минфина Крыма министр финансов Ирина Кивико.

На данный момент проанализировали деятельность уже 90 ГУПов и 300 госорганизаций. Весь анализ Минфин направляет руководству республики для принятия «организационно-распорядительных решений».

«В 2016 году мы разработали методические рекомендации по проведению анализа эффективной деятельности ГУПов. И в результате этой работы министерства и госкомитеты создали балансовые комиссии, которые должны рассматривать показатели финансовых планов и обеспечивать прибыльность предприятий», – напомнила Кивико.

О необходимости реорганизовать работу многих крымских ГУПов в конце 2016 года заявил глава Крыма Сергей Аксенов. В пример он привел Воронцовский дворец, в котором, по его мнению, слишком много сотрудников – около 400.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.02.17

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