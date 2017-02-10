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Крым

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Публикации за 10.02.17

В Крыму взялись за ГУПы – ищут неэффективные

В Крыму взялись за ГУПы – ищут неэффективные

Госпредприятия Крыма проверяют на эффективность.

Как передает корреспондент РИА , итоги проверки, которую проводит Министерство финансов Крыма, могут обернуться для ряда предприятий республики ликвидацией или реорганизацией.

«Министерство финансов проводит мониторинг показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий, штатно-списочной численности, уровня заработной платы руководителей и персонала. Также берем сведения о наличии бесхозяйственных и непрофильных активах», – рассказала на расширенном заседании коллегии Минфина Крыма министр финансов Ирина Кивико.

На данный момент проанализировали деятельность уже 90 ГУПов и 300 госорганизаций. Весь анализ Минфин направляет руководству республики для принятия «организационно-распорядительных решений».

«В 2016 году мы разработали методические рекомендации по проведению анализа эффективной деятельности ГУПов. И в результате этой работы министерства и госкомитеты создали балансовые комиссии, которые должны рассматривать показатели финансовых планов и обеспечивать прибыльность предприятий», – напомнила Кивико.

О необходимости реорганизовать работу многих крымских ГУПов в конце 2016 года заявил глава Крыма Сергей Аксенов. В пример он привел Воронцовский дворец, в котором, по его мнению, слишком много сотрудников – около 400.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.02.17

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