NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.02.17

Потерянное «лицо»: две управляющие компании Керчи уличены в бездействии (ФОТО)

Потерянное «лицо»: две управляющие компании Керчи уличены в бездействии (ФОТО)

Управляющие компании Керчи привлекут к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», управление муниципального контроля Керчи выявило ненадлежащее содержание фасадов четырех многоквартирных домов, которые находятся под управлением двух городских компаний – «Авентин» и КП «Аршинцево».

В ходе выездной проверки специалисты обнаружили многочисленные повреждения декоративной отделки, окраски фасада и инженерных элементов. Кроме того, в неисправном состоянии находятся входные двери, водостоки и водосточные трубы, рассказали агентству «Новый День» в ведомстве.

Новый День: Потерянное ''лицо'': две управляющие компании Керчи уличены в бездействии (ФОТО)

В отношении компаний будут возбуждены административные дела по ст.3.11 Закона Республики Крым «Об административных нарушениях Республики Крым» – «нарушение правил благоустройства домов».

Рассмотрение дел назначено на 1 марта текущего года. Решать судьбу коммунальщиков будет административная комиссия во главе с керченским градоначальником Владимиром Подлипенцевым. Максимальный штраф, предусмотренный по этой статье, – 30 тысяч рублей.

Впрочем, управляющие компании могут отделаться предупреждением и предписанием об устранении повреждений.

Новый День: Потерянное ''лицо'': две управляющие компании Керчи уличены в бездействии (ФОТО)

По словам представителей управления муниципального контроля Керчи, проверки состояния многоквартирных домов и выявление аварийного жилья в Керчи продолжаются, поэтому не исключены новые административные дела.

Новый День: Потерянное ''лицо'': две управляющие компании Керчи уличены в бездействии (ФОТО)

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 10.02.17

В Крыму взялись за ГУПы – ищут неэффективные. / Отделался легким испугом: суд вынес приговор бывшему главе Черноморского района. / Закон есть, финансирования нет: в Крыму не на что ловить бездомных животных.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter