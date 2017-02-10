Потерянное «лицо»: две управляющие компании Керчи уличены в бездействии (ФОТО)

Публикации за 10.02.17

Управляющие компании Керчи привлекут к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», управление муниципального контроля Керчи выявило ненадлежащее содержание фасадов четырех многоквартирных домов, которые находятся под управлением двух городских компаний – «Авентин» и КП «Аршинцево».

В ходе выездной проверки специалисты обнаружили многочисленные повреждения декоративной отделки, окраски фасада и инженерных элементов. Кроме того, в неисправном состоянии находятся входные двери, водостоки и водосточные трубы, рассказали агентству «Новый День» в ведомстве.

В отношении компаний будут возбуждены административные дела по ст.3.11 Закона Республики Крым «Об административных нарушениях Республики Крым» – «нарушение правил благоустройства домов».

Рассмотрение дел назначено на 1 марта текущего года. Решать судьбу коммунальщиков будет административная комиссия во главе с керченским градоначальником Владимиром Подлипенцевым. Максимальный штраф, предусмотренный по этой статье, – 30 тысяч рублей.

Впрочем, управляющие компании могут отделаться предупреждением и предписанием об устранении повреждений.

По словам представителей управления муниципального контроля Керчи, проверки состояния многоквартирных домов и выявление аварийного жилья в Керчи продолжаются, поэтому не исключены новые административные дела.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 10.02.17

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