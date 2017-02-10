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Крым

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Публикации за 10.02.17

Крымчанина отправили в колонию за изнасилование 8-летней давности

Крымчанина отправили в колонию за изнасилование 8-летней давности

Житель Сак проведёт более 7 лет в колонии строгого режима за попытку изнасилования несовершеннолетней. Следователи разбирались в этом деле 8 лет.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», в апреле 2009 года мужчина пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Однако девочке удалось убежать. Дома она обо всём рассказала старшему брату, который сразу направился к дому преступника.

«В ходе конфликта несостоявшийся насильник схватил топор и начал им размахивать, высказывая угрозы убийством, потом скрылся с места преступления», – рассказали в СУ СКРФ по РК.

В конце концов, преступника задержали. Он приговорен к 7 годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Саки, Галия Шакирова

Саки. Другие новости 10.02.17

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