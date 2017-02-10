Сходил в народ: крымский парламентарий попал в «душегубку» к «обезьяне с гранатой»

Публикации за 10.02.17

Депутат Госсовета Крыма Сергей Власов последовал рекомендации главы республики Сергея Аксенова пересесть со служебного на общественный транспорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поездка на обычной для любого горожанина маршрутке стала для парламентария настоящим шоком.

«Проехался на «богданчике». Это вообще что-то с чем-то: самая настоящая душегубка, где выхлопная труба, по-моему, идет прямо в салон. Огромные щели, немытое стекло, все заляпано – не работают дворники. И как обезьяна с гранатой сидит водитель: тут считает деньги, тут крутит-вертит, и в это время в ухе у него телефон, я так понимаю, песни поет», – возмутился депутат на заседании комитета Госсовета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

А вот поездка на троллейбусе и в автобусе оставила положительное впечатление у Власова.

«Даже на стареньких троллейбусах достаточно комфортно пассажиры себя чувствуют, не говоря уже о новых автобусах. Водительский состав нормальный – люди приветливые», – поделился своим впечатлением депутат.

Как уже сообщал «Новый День», о переходе чиновников на общественный транспорт глава Крыма Сергей Аксенов заявил в начале февраля. По его мнению, представители власти, только став «ближе к народу», смогут по-настоящему прочувствовать на себе все транспортные проблемы, в том числе главную из них – его почти полное отсутствие на улицах города после 20-00.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.02.17

Минфин ужесточит контроль за освоением бюджетов муниципалитетов Крыма. / В Кремле объяснили удар российских ВКС по турецким военным в Сирии. / Крымчанина отправили в колонию за изнасилование 8-летней давности. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»