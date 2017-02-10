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Крым

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Публикации за 10.02.17

Сходил в народ: крымский парламентарий попал в «душегубку» к «обезьяне с гранатой»

Сходил в народ: крымский парламентарий попал в «душегубку» к «обезьяне с гранатой»

Депутат Госсовета Крыма Сергей Власов последовал рекомендации главы республики Сергея Аксенова пересесть со служебного на общественный транспорт.

Как передает корреспондент РИА , поездка на обычной для любого горожанина маршрутке стала для парламентария настоящим шоком.

«Проехался на «богданчике». Это вообще что-то с чем-то: самая настоящая душегубка, где выхлопная труба, по-моему, идет прямо в салон. Огромные щели, немытое стекло, все заляпано – не работают дворники. И как обезьяна с гранатой сидит водитель: тут считает деньги, тут крутит-вертит, и в это время в ухе у него телефон, я так понимаю, песни поет», – возмутился депутат на заседании комитета Госсовета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

А вот поездка на троллейбусе и в автобусе оставила положительное впечатление у Власова.

«Даже на стареньких троллейбусах достаточно комфортно пассажиры себя чувствуют, не говоря уже о новых автобусах. Водительский состав нормальный – люди приветливые», – поделился своим впечатлением депутат.

Как уже сообщал , о переходе чиновников на общественный транспорт глава Крыма Сергей Аксенов заявил в начале февраля. По его мнению, представители власти, только став «ближе к народу», смогут по-настоящему прочувствовать на себе все транспортные проблемы, в том числе главную из них – его почти полное отсутствие на улицах города после 20-00.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.02.17

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