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Крым

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Публикации за 10.02.17

В Ялте намечается транспортный коллапс: водители отказываются работать за копейки

В Ялте намечается транспортный коллапс: водители отказываются работать за копейки

Ялте грозит дефицит водителей общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА , низкие зарплаты не вызывают желания у молодежи занимать вакантные места на предприятиях перевозчиков.

По словам заместителя главы администрации Ялты Антона Тихомирова, «средний возраст водителей – 56-59 лет». При этом Тихомиров, докладывая на заседании комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу о проблемной ситуации в городе, не смог уточнить конкретные оклады рядовых водителей. Вместо цифр он привел лишь характеристику зарплаты – «ниже средней». Такой уровень оплаты труда не устраивает не только потенциальных водителей, но и тех, кто уже проработал не один год. Как следствие – «люди приходят, ключи бросают и уходят».

На приток свежих кадров, вернее его отсутствие, влияет и дороговизна получения водительских прав категории D, предоставляющей возможность водить автобусы. По словам Тихомирова, стоимость соответствующего обучения составляет 60-65 тысяч рублей, что отталкивает не уверенных в перспективе своей карьеры молодых людей. Поэтому власти Ялты намерены предложить правительству Крыма программу, которая бы предусматривала выплату компенсаций при подготовке новых водителей.

Для улучшения ситуации в администрации города намерены поддержать предложение перевозчиков об увеличении цены на проезд, попросив у власти Крыма делегировать полномочия по установлению тарифов в муниципалитеты. При этом в Ялте обещают оборудовать маршрутки системой ГЛОНАСС и старательно отслеживать соблюдение перевозчиками интервалов движения.

Однако председатель комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец спустил чиновников на землю, напомнив о зарплатах крымчан.

«У нас зарплаты в реальной экономике – от 12 до 15 тысячи рублей. Мы повышаем тарифы на газ, электроэнергию, воду. Вы хотите социального взрыва накануне выборов президента? Кто позволит? Я лично не позволю и не соглашусь, потому что так делать нельзя», – возмутился он.

«Не надо так: «давайте брать с гражданина 25 или 35 рублей». Где он их возьмет? Вы знаете, что пенсия сегодня 7 тысяч рублей? Как будет кататься туда-сюда за эти деньги пенсионер, который не имеет каких-то особых заслуг и льгот?», – добавил он.

Как уже сообщал , власти Ялты не первый раз заявляют о необходимости повысить тарифы на проезд в общественном транспорте. По их мнению, экономически обоснованной стоимостью проезда по городу будет 20 – 25 рублей. В данный момент цена услуги составляет 13 рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.02.17

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