«Черноморнефтегаз» закрыл базу отдыха «Мрия», работники получили уведомление о выселении

Публикации за 10.02.17

Базу отдыха крымских газодобытчиков «Мрия» в поселке Черноморское местные власти хотят переделать в круглогодичный детский центр. В регионе нет других объектов, которые по уровню своей инфраструктуры устроили бы Тюмень – регион-партнер Черноморского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму стало известно о том, что ГУП «Черноморнефтегаз» закрыл базу отдыха «Мрия» и даже как медицинский центр для обследования персонала она больше не функционирует.

«Все их объекты закрыты, – сообщила представитель администрации Черноморского. – Там проживают работники «Черноморнефтегаза», но они уже получили уведомление о выселении».

Муниципальные власти рассчитывают получить объект в свое распоряжение, хотя руководство «Черноморнефтегаза» не торопиться отдавать активы. В тоже время в регионе нет других объектов с инфраструктурой, подходящей для организации круглогодичного оздоровительного комплекса для детей Тюмени. «Требования Тюмени очень высокие», – посетовала представитель администрации.

Отметим, что база «Мрия» представляет собой комплекс из отдельно стоящих домиков, общей емкостью 50 номеров.

В связи с сокращением добычи и истощением месторождений «Черноморнефтегаз» уменьшает расходы на содержание и социальную инфраструктуру. Главное предприятие Крыма по добыче углеводородов вместо 1,9 млрд кубометров газа в прошлом году добыло 1,7 млрд кубометров. Причина в истощении известных месторождений и проблемах при разработке новых – территориально они находятся в нейтральных водах Черного моря, но Украина считает эту часть шельфа своей.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 10.02.17

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