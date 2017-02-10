В Крыму собираются сделать платными зимние забавы на Ангарском перевале

Публикации за 11.02.17

В парламенте Крыма собираются пустить коммерсантов на Ангарский перевал для организации зимних видов отдыха. Катание на санках и ледянках станет платным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил, что буквально на днях обсуждал перспективы организации зимнего отдыха на Ангарском перевале с руководством Алушты.

«Хотя бы вернуть пункты проката, линии спусков на санках и лыжах, – предложил Черняк. – Предприниматели расчистят, пусть какие-то деньги берут, но заодно будут отвечать за безопасность. За ними следом потянуться те, кто продает чай и кофе, снаряжение, рекламщики».

В подтверждение заявлениям о бесконтрольной ситуации на Ангарском перевале глава комитета сообщил, что недавно во время катания там погиб ребенок. В сводках МЧС подобного происшествия не зафиксировано. При этом на Ангарском перевале работает временный аварийно-спасательный пост «Крым-Спас», спасатели постоянно оказывают помощь травмированным туристам и в сложных ситуациях спускают на носилках к автомобилю «скорой помощи».

Симферополь, Глеб Заскоков

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