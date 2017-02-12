Уровень безработицы в Крыму сократился в 3 раза

Публикации за 12.02.17

Уровень безработицы в Крыму за два прошедших года сократился в 3 раза. Соответствующим образом выросло количество вакансий на рынке труда. Об этом заявила министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее востребованы на полуострове медики и инженеры. По словам Романовской, качество вакансий на рынке труда значительно повысилось: работодатели предлагают среднюю зарплату на уровне 25,5 тыс рублей. Правда, в Госсовете Крыма другие данные: председатель комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец, обсуждая вопрос повышения цен на проезд в общественном транспорте, заявил, что зарплаты в секторе реальной экономики составляют от 12 до 15 тысячи рублей. Вместе с тем, по данным Крымстата, крымские педагоги получают свыше 25 тысяч рублей, работники культуры около 20 тысяч, социальные работники чуть больше 16 тысяч, врачи – чуть меньше 40 тысяч, ученые 29 – 33 тысячи рублей.

По-прежнему самая высокая зарплата наблюдается в сфере финансирования – более 47 тысяч в месяц и добывающей отрасли – 40 тысяч.

Самые скромные зарплаты в сфере рыболовства – 12 тысяч и обработке древесины – менее 15 тысяч. На производстве встречаются зарплаты, едва превышающие 9 тысяч рублей.

Чиновники получают, в среднем, 33,5 тысячи.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.02.17

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