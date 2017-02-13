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Крым

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Публикации за 13.02.17

Керченскую паромную переправу «сковал» лед / Водителей просят воздержаться от поездок

Керченскую паромную переправу «сковал» лед Водителей просят воздержаться от поездок

Лед в Керченском проливе сказался на работе паромной переправы.

Как передает корреспондент РИА , в данный момент из пяти паромов, на линии задействован только один. Из-за ухудшения погодных условий водителей транспортных средств просят воздержаться от поездок через Керченскую паромную переправу «В проливе сейчас стоит густой лед. Чтобы не испытывать дискомфорта в дороге и не создавать очередей, мы просим водителей воздержаться от поездок», – сообщили РИА в «Морской дирекции». И добавили, что, когда начнут работу остальные паромы, пока неизвестно.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 13.02.17

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