Бизнесмены хотят зарабатывать 100 миллиардов долларов в год на выращивании в Крыму подорожника

Публикации за 13.02.17

Российские бизнесмены намерены зарабатывать 100 миллиардов долларов в год на выращивании в Крыму подорожника, женьшеня и других лекарственных трав.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выращенные растения будут экспортироваться в южноазиатские страны и, в первую очередь, в Китай.

Крым выбрали не случайно – эксперты считают, что в регионе подходящая плодородная почва. Кроме полуострова выращивать травы начнут еще в трех регионах – Брянске, Алтае и Кавказе.

«Мы проанализировали список лекарственных растений, который востребован в Китае. Примерно 70% тех трав, которые используются в традиционной китайской медицине, мы можем выращивать у себя в России, и таких растений больше трехсот», – цитируют «Известия» вице-президента Профессиональной ассоциации рефлексотерапевтов, одного из лидеров направления HealthNet Национальной технологической инициативы Андрея Козко.

Проект, утвержденный в конце 2016 года на заседании президиума Совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию страны, долгосрочный. Программа «дорожной карты» HealthNet НТИ предполагает, что только к 2035 году на территории страны появится минимум 25 агропарков, включающих в себя до 300 тысяч фермерских хозяйств, которые и будут заниматься непосредственным выращиванием, обработкой и хранением растений. В НТИ считают, что запланированную доходную сумму в 100 миллиардов долларов удастся зарабатывать как раз к этому времени.

«Объем рынка традиционных растительных лекарственных средств Китая удваивается каждые 5-6 лет, только в 2015 году он уже был более $100 млрд и на горизонте планирования (2035 год) составит, по оценке экспертов, не менее $400 млрд. При этом собственные земельные ресурсы Китая практически исчерпаны. Мы надеемся занять хотя бы четвертую часть доли этого рынка», – пояснил Козко.

А вот экономисты считают, что озвученная НТИ сумма слишком далекая от реальности. Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников назвал запланированную выручку в 100 миллиардов за продажу растений «фантастичной». По его словам, это «почти в пять раз больше нашего оружейного экспорта и примерно в пять с небольшим раз больше нашего зернового экспорта». Эксперт уверяет, максимум что можно заработать – 10 миллиардов.

Москва, Леонид Маковецкий

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