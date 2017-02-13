В Севастополе налетчики, ограбившие магазин, отправятся в тюрьму на 12 лет

Публикации за 13.02.17

В Севастополе будут судить двух крымчан за ограбление магазина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двое жителей полуострова узнали о том, что один из хозяев бизнеса в определенные дни забирает выручку. В сентябре прошлого года, применив электрошокер и травматический пистолет, они забрали деньги у владельца магазина, который выходил из здания после инкассации. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

Злоумышленники арестованы. За разбой им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, сообщила пресс-служба МВД Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 13.02.17

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