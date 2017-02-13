В Симферополе во время закладки «соли» задержали двух крымчан

Публикации за 13.02.17

В Симферополе задержали двух наркоторговцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Симферопольского района попались при закладке наркотиков в один их тайников в центре города. При себе у молодых людей была обнаружена крупная партия «соли», расфасованная в десятки полиэтиленовых пакетов. Кроме того, дома у одного из задержанных нашли еще 210 полимерных пакетов с наркотиком. «Соль» злоумышленники продавали через Интернет: клиентам сообщали координаты закладки.

«Объем наркотика, не попавшего на улицы и во дворы крымской столицы, может составлять несколько тысяч средне-разовых доз», – сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Крымчанам грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.02.17

С крестом и полумесяцем: Поклонская возглавила всеконфессиональный поход против «Матильды». Адвокат режиссёра умоляет остановиться. / В Севастополе налетчики, ограбившие магазин, отправятся в тюрьму на 12 лет. / Бизнесмены хотят зарабатывать 100 миллиардов долларов в год на выращивании в Крыму подорожника. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»