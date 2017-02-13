NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.02.17

Крымчанам уготовано снежное шоу, но скоро все растает

Крымчанам уготовано снежное шоу, но скоро все растает

На неделе в Крыму ждут сильный снегопад и штормовой ветер.

Как передает корреспондент РИА , в понедельник и вторник на полуострове без осадков. «В среду сильный снег, сильный северо-западный ветер, который достигнет штормовых отметок до 23 метров в секунду. В четверг уже небольшой снег. Ночные температуры воздуха в течение всей недели будут колебаться от -8 градусов до -13 градусов мороза. В выходные дни днем столбики термометров поднимутся до +7 градусов тепла, но ночи будут прохладные – до -7 градусов мороза», – сообщила РИА начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

По предварительному прогнозу синоптиков, в начале следующей недели на смену арктическому воздуху придет теплый атлантический циклон, который принесет потепление до +10 градусов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.02.17

В центре Феодосии бездомные собаки нападают на людей: медики зафиксировали 10 обращений за два дня. / В Симферополе во время закладки «соли» задержали двух крымчан. / С крестом и полумесяцем: Поклонская возглавила всеконфессиональный поход против «Матильды». Адвокат режиссёра умоляет остановиться.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter