Крымчанам уготовано снежное шоу, но скоро все растает

Публикации за 13.02.17

На неделе в Крыму ждут сильный снегопад и штормовой ветер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в понедельник и вторник на полуострове без осадков. «В среду сильный снег, сильный северо-западный ветер, который достигнет штормовых отметок до 23 метров в секунду. В четверг уже небольшой снег. Ночные температуры воздуха в течение всей недели будут колебаться от -8 градусов до -13 градусов мороза. В выходные дни днем столбики термометров поднимутся до +7 градусов тепла, но ночи будут прохладные – до -7 градусов мороза», – сообщила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

По предварительному прогнозу синоптиков, в начале следующей недели на смену арктическому воздуху придет теплый атлантический циклон, который принесет потепление до +10 градусов.

Симферополь, Анастасия Зук

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