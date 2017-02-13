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Публикации за 13.02.17

За безопасность Керченского моста ответит вневедомственная охрана Минтранса / Сумма контракта – 4,5 миллиарда рублей

За безопасность Керченского моста ответит вневедомственная охрана Минтранса Сумма контракта – 4,5 миллиарда рублей

ФКУ Упрдор «Тамань» и ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» заключают контракт, согласно которому подразделение Минтранса будет обеспечивать безопасность Керченского моста.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», исполнитель должен спроектировать системы заграждения, досмотра, теленаблюдения для круглосуточного контроля и видеорегистрации с возможностью автоматического анализа изображения, комплексные системы связи и оповещения, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, охраны акватории в непосредственной близости от мостового сооружения.

Кроме того, оснащение этими системами самого моста, автомобильных и железнодорожных подходов со стороны Тамани также ляжет на плечи Минтранса, говорится на портале госзакупок.

Согласно контракту все работы должны быть завершены: по автодорожной составляющей моста – до 30 апреля 2018 года, по железнодорожной составляющей – до 1 декабря 2019 года. Общая стоимость – 4,511 миллиарда рублей.

Напомним, что сам проект сооружения транспортного перехода через Керченский проект оценивается в 227,92 миллиарда рублей. Стоимость строительства подходов к мосту, которое должно начаться в текущем феврале, – 16,9 миллиарда рублей.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 13.02.17

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